Новая классика НФЛ: только Аллен может помешать Махоумсу выйти в 5-й Супербоул за 6 лет

Гугл, как проехать из Баффало в Новый Орлеан?
Так, сначала три крупнейших города штата Огайо, затем минуем Кентукки, заправляемся в Нэшвилле и последняя остановка в Алабаме перед финишным рывком.
Зачем ты мне врешь, Гугл? Всем известно, что из Баффало в Новый Орлеан можно попасть только через Канзас-Сити. И в Лас-Вегас через Канзас-Сити. И в Лос-Анджелес. И, несмотря на полное отсутствие логики, в Тампу. Да вообще в любой город, принимающий Супербоул.
Американская конференция в НФЛ — самое странное место во всех спортивных лигах мира. Чтобы попасть отсюда в грандиозный финал, нужно обязательно пройти через портал. Раньше он располагался в Фоксборо, штат Массачусетс. Теперь — на границе штатов Миссури и Канзас.
За минувшие 5 лет через этот портал прошел куда надо только один человек — квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу. Когда ты внешне настолько похож на героя «Один дома», невозможно потеряться ни в одной локации.
Но «Бенгалс» пролетели как мимо плей-офф, так и мимо этого материала. Сегодня мы говорим о «Биллс», привыкших застревать в текстурах на пути к титулу.
Такого противостояния квотербеков в НФЛ не было со времен Брэди и Мэннинга. Оно тоже первое время было односторонним
Удивительно, что обожающие звучные прозвища американцы до сих пор не придумали отдельное название для пересечения Патрика Махоумса (квотербека «Канзас-Сити») и Джоша Аллена (квотербека «Баффало») в январе.
Что-то вроде ежегодного фестиваля Аллоумс. Или лучше — Махаллен 4.0.
Может быть, оттого, что противостояние кажется слишком односторонним. С сезона-2018, когда оба квотербека попали в стартовый состав своих команд (Махоумса выбрали на драфте-2017, но первый год он зубрил теорию на скамейке запасных), Аллен выиграл 4 встречи, но все — в регулярных сезонах. У Махоумса куда более увесистые 3:0 в плей-офф.
Сезон-2020. Финал АФК. «Чифс» 38:24 «Биллс».
Сезон-2021. Дивизионный раунд. «Чифс» 42:36 «Биллс» (в овертайме).
Сезон-2023. Дивизионный раунд. «Биллс» 24:27 «Чифс».
С другой стороны, предыдущее великое противостояние в АФК — Том Брэди против Пейтона Мэннинга — стало реальным противостоянием еще позже, потому что «Пэтриотс» выиграли первые 6 матчей, и только потом «Колтс» сократили отставание, выиграв 3 игры подряд, включая финал конференции в чемпионском сезоне-2006.
То есть, время еще есть, хотя акценты уже расставлены: триумфатор против претендента, обладатель 3 чемпионских перстней против стучащего в закрытую дверь. Про кого это, про тех или этих? Нет разницы, везде подходит.
Ажиотаж вокруг сильнейших квотербеков в НФЛ возвышает их до уровня медийных супергероев, но знаете, в чем особенность предстоящего финала конференции?
Мы не увидим эпичную битву Бэтмена против Супермена. Нас ждет бытовая драка Брюса Уэйна с Кларком Кентом. Без плащей, колец и кастетов.
«Чифс» в этом году побеждают много, но на тоненького. И это не вина Махоумса
Когда очередная дискуссия о силе команд сводится к сравнению квотербеков, я начинаю завидовать фанатам тенниса. Господи, как же просто: вышел Джокович против Надаля, и сразу понятно, кто кого. Не бывает такого, чтобы Надаль точно отправил мяч, а тайт-энд Марк Эндрюс его выронил. И Джоковичу никто не назначал идиотский розыгрыш у чужой зачетной зоны.
Дайте нам командный вид спорта, мы вытащим из него индивидуальности и будем игнорировать 20 других человек, присутствующих на поле.
«Канзас-Сити Чифс» уже не те, потому что Патрик Махоумс не тот? Он впервые не попал в Матч звезд, впервые набрал меньше 4 тысяч пасовых ярдов, а его передачи летели в среднем на 6,8 ярда — столько же, сколько летит теннисный мяч во время подачи перед тем, как попасть в сетку.
Но статистически неубедительный сезон не значит, что Махоумс стал хуже как игрок. Изменились обстоятельства вокруг него.
Почему все так любят квотербеков-новичков? У них в запасе ровно один сезон, пока их не раскусили аналитики в офисах команд-соперниц, просматривающие тысячи часов записей накопившихся к межсезонью игр. Явлению нынешнего сезона — Джейдену Дэниелсу — тоже станет значительно сложнее следующей осенью.
Махоумс в 2018 году упал на НФЛ метеоритом. Он раз за разом расстреливал соперников дальними передачами и набил 50 пасовых тачдаунов за регулярку — только у Пейтона Мэннинга в 2013 году было больше (55).
Уже на следующий год координаторы защит забрали у него всю глубину поля, выставив туда дополнительного сейфти и оттягивая все больше защитников в прикрытие.
Махоумсу и его штабу пришлось адаптироваться, и с тех пор этот процесс не прекращается. Величайший дар Патрика как квотербека не в силе броска, не в импровизации и даже не в харизме, против которой не может устоять ни один человек в полосатой форме, а в адаптивности. Во всей Америке страшный дефицит лимонов — Махоумс все переработал в лимонад.
К 2024 году возведенный соперниками в абсолют принцип «пусть Махоумс заберет хоть все короткие ярды на свете, но вертикаль только через мой труп» умножился на колоссальные кадровые проблемы нападения «Чифс».
Они ведь там тоже эстеты, им тоже неудобно, что нарезки самых ярких моментов матча не хватает на всю подложку хита Тейлор Свифт. Поэтому в межсезонье подписан Голливуд Браун и выбран на драфте Зейвьер Уорти, а по ходу сезона обменян Деандре Хопкинс — все принимающие.
Травмы и/или долгая адаптация ресиверов, а также проблемы с левым тэклом в линии нападения откатили «Чифс» к настройкам прошлого сезона: яркость чуть выше нуля, беззвучный режим, не беспокоить (ся).
Вам в комментариях объяснят, за что ненавидят «Чифс» — за безапелляционную гегемонию, за спорные судейские решения в их пользу, за стерильный стиль игры, за длинноногую красотку на трибунах, короче, за то, что сменившие «Патриотов» сами стали «Патриотами».
Но даже если ненависть к спортивным командам вы перестали испытывать 20 лет назад, вот за что «Чифс»-2024 трудно любить: в них нет индивидуальной выпуклости, психологического надрыва, барьера для преодоления. Они весь сезон побеждают, как в учебниках написано — как команда. Господи, триумф команды в командном виде спорта — что может быть скучнее? То есть, вот эти вот клише из пред- и послематчевых конференций, эти безэмоциональные мантры с уст набегавшихся игроков — это все воплотилось в реальность.
У вас на первых 10 листах ни одного кризиса. По такому сценарию не снимешь кино.
Вот и приходится выдумывать антагониста. Потому что эти «Чифс» ну реально бессмертные. У стартового состава 15 побед и только одно поражение.
И кто же их на пути к идеальному сезону убил-с? У кого претендующие на третий приз Ломбарди подряд не смогли выиграть?
У «Биллс».
Джош Аллен прошел путь от личинки квотербека до главного соперника Махоумса в конференции. Сейчас он вышел на новый этап эволюции и перестал быть Алленом
Главного тренера «Нью-Йорк Джайентс» Брайана Дэболла стоит именовать Папа Карло, ведь он выстругал из Джоша Аллена произведение искусства.
В 2018 году Дэболла назначили координатором нападения «Баффало» после года работы в университете Алабамы с квотербеками Джейленом Хертсом (завсегдатай финалов конференций) и Туа Танговаилоа (завсегдатай протоколов сотрясения мозга).
Аллен при выходе на драфт был хорош всем — статный, сильный, могучий. Только не квотербек. Парень буквально вырос на хлопковой ферме в Калифорнии и с футбольной точки зрения не был интересен никому. Его взяли в джуниор-колледж Ридли только потому, что один из ассистентов главного тренера был женат на двоюродной сестре Аллена.
Сам Джош мечтал попасть в местный Фресно Стейт, но его несколько раз отшили, и тогда он отправился к черту на рога, что в географическом, что в футбольном смысле — в университет Вайоминга. Но даже там, в Вайоминге, он не выглядел квотербеком. Его статистика в выпускной год: 56,3% точных передач, 16 тачдаунов и 6 перехватов.
Но рост под два метра. Телосложение лайнбекера. Сильный бросок. В НФЛ не только «Биллс» были готовы иметь дело с такой заготовкой, но только они рискнули подняться в первом раунде и забрать Аллена под 7-м номером.
Никакого чуда сразу не произошло, Аллен в дебютный сезон выглядел как обещали: 52,8% передач, 10 тачдаунов, 12 перехватов. Самые нетерпеливые успели махнуть рукой. На второй сезон стало получше, а на третий — вообще огонь. Дэболл заслуживал ученой степени по антропологии, но получил приз не хуже — должность главного тренера в «Джайентс».
На протяжении последующих 4 лет Джош Аллен устраивал в хорошем смысле театр одного актера: забрасывал из своей катапульты передачи в чужую зачетку, бодал защитников при самостоятельном выносе, бросал перехваты и вытаскивал матчи, в общем, все и везде делал сам. Награду MVP он все это время не получал только потому, что слишком часто в играх был самым ценным футболистом сразу для двух команд.
Каждое поражение в плей-офф от «Чифс» как щелчок по лбу — куда по грядкам, деревенщина, не видишь, у нас тут призы Ломбарди посажены! Тут же с умом надо, с хитростью, а ты напролом. Ну Аллен и есть.
И, вы знаете, сработало. В этом году мы узрели величайшее проявление мощи супергероя, когда он сдал плащ в химчистку. Усмири силушку богатырскую и борись с соблазном. Это не метафора. В буквальном смысле усмирил.
Неделю назад, в 4-й четверти матча плей-офф против «Балтимора», был момент, когда Аллен попытался самостоятельно вынести мяч в зачетку соперника — там оставалось пару ярдов. Защитники «Рейвенс» розыгрыш раскусили и приняли квотербека под руки. Будучи захваченным, но не покоренным, Аллен развернулся и увидел позади себя одноклубника, раннинбека Джеймса Кука.
Дальше ничего не произошло — Аллен просто упал на газон с мячом в руках, на следующем розыгрыше «Биллс» забили короткий филд-гол и получили еще 3 очка (в случае тачдауна можно набрать от 6 до 8, напоминаю).
После матча один из журналистов спросил Аллена про этот эпизод: а не возникло желания откинуть мяч на Кука? То есть, пойти на риск (если что не так, можно лишиться владения мячом) и раздавить синицу в руке в надежде, что такой акт жертвоприношения замотивирует аиста спуститься с неба.
Аллен УСМЕХНУЛСЯ и сказал: «Нет». А на уточняющий вопрос, поступила бы так версия Аллена помоложе, ответил: «Да. И даже у меня промелькнула мысль. Но я не стал так делать».
Получается, Супермен — промежуточная стадия в эволюции квотербека. Где-то между человеком прямоходящим, малоговорящим, но перед осмотрительнобросающим.
Революция философской мысли в «Баффало» в этом году дошла до того, что самый ценный ресурс нападения официально считается неприкосновенным. Аллен теперь как бы находится за стеклом, которое можно разбить только в случае опасности.
Тайлер Дерден под личиной официанта, разносящего солянку из коротких передач и вкладок по столам щедрых господ. «Биллс» сначала научили своего квотербека играть, а затем научили не играть — во славу командного баланса. И поскольку они дошли до финала конференции, то ошибка такого подхода исключена.
В каком-то смысле «Биллс» стали похожи на «Чифс», только их выбор был сделан самостоятельно, а не под давлением кадровых обстоятельств.
Аллен ушел в тень, чтобы выйти из тени Махоумса. И теперь одна его победа может порвать мечту о трех подряд выигранных Супербоулах.
Финал Американской конференции «Чифс» — «Биллс» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник, начало — в 2:30 мск.
Станислав Рынкевич