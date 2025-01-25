Новая классика НФЛ: только Аллен может помешать Махоумсу выйти в 5-й Супербоул за 6 лет

Но даже если ненависть к спортивным командам вы перестали испытывать 20 лет назад, вот за что «Чифс»-2024 трудно любить: в них нет индивидуальной выпуклости, психологического надрыва, барьера для преодоления. Они весь сезон побеждают, как в учебниках написано — как команда. Господи, триумф команды в командном виде спорта — что может быть скучнее? То есть, вот эти вот клише из пред- и послематчевых конференций, эти безэмоциональные мантры с уст набегавшихся игроков — это все воплотилось в реальность.