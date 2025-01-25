Пит Кэрролл возглавил «Лас-Вегас»

В 1994 году Кэрролл работал в «Нью-Йорк Джетс», с 1997-го по 1999-й — в «Нью-Ингленд Пэтриотс». Больше всего специалист известен по работе в «Сиэтл Сихокс» с 2010-го по 2023-й.