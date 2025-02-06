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Владелец «Коммандерс» Джош Харрис: «Мы не будем возвращать прежнее название»

Мажоритарный владелец клуба НФЛ «Вашингтон Коммандерс» сообщил, что клуб не намерен возвращать историческое название «Редскинс».

«Наша команда приняла название “Коммандерс”. Теперь оно что-то значит. Оно характизирует игроков, которые любят футбол, преуспевают в нем, крепки физически и психологически. Это название обрастает новыми значениями», — сказал Харрис.

Клуб существовал под названием «Редскинс» с 1933-го по 2019-й. В 2020 году под давлением общественности прежний владелец Дэн Снайдер переименовал команду сначала в «Вашингтон Футбол Тим», а через два года завершил ребрендинг.

В минувшем сезоне «Вашингтон» впервые с 1991 года вышел в финал конференции.