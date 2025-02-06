Трамп посетит Супербоул-2025. Он станет первым президентом США, который пришел на финал НФЛ

Трамп станет первым действующим президентом США, посетившим финал Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Источник сообщил, что в пятницу и субботу на стадионе будет значительно меньше персонала в целях проведения проверок безопасности, и многим людям из персонала было сказано не приходить на арену в оба дня.
Этот источник охарактеризовал подготовку как «очень серьезную» и «довольно интенсивную», сравнив уровень проверок на месте с саммитом G7.
Трамп стал президентом США, потому что не получил команду в НФЛ. Он мстит за это уже 40 лет.