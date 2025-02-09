Заходят как-то на стадион Махоумс, Трамп и Кендрик Ламар. Гид по Супербоулу

В ночь с воскресенья на понедельник в Новом Орлеане состоится самое громкое событие в мире на стыке спорта и поп-культуры.
Супербоул LIX подведет итог сезона в американском футболе и соберет перед экранами многомиллионную аудиторию.
«Канзас-Сити Чифс» могут выиграть третий подряд Супербоул, чего еще не случалось в истории НФЛ. Или же «Филадельфия Иглс» возьмут реванш за поражение в финале двухлетней давности. А еще будет выступление Кендрика Ламара, эксклюзивные трейлеры фильмов и самые дорогие рекламные ролики.
Начало матча — 2:30 по московскому времени.
«Иглс» попытаются взять реванш и помешать «Чифс» сотворить историю
Что из себя представляют «Канзас-Сити Чифс»
Новые гегемоны, выросшие на руинах цивилизации «Нью-Ингленд Пэтриотс». «Чифс» вышли в Супербоул в пятый раз за последние 6 лет и грозят оформить полноценный Три-Пит — три чемпионских титула подряд.
Великого квотербека Тома Брэди провожали фразами, что такого чемпиона не будет никогда, а Патрик Махоумс может уже к 29 годам завоевать 4 перстня. Брэди свой 4-й приз Ломбарди взял в 37 лет.
В этом сезоне «Чифс» можно было отнести к числу топ-команд только по одному, но самому важному показателю — победам. Не лучшая защита, не лучшее нападение, статистически слабейший сезон Махоумса, но результат 15−2 в регулярке (и то, одно из поражений чисто дублерским составом) и традиционный набор оборотов в плей-офф.
«Чифс» действительно во многом зеркальное отражение чемпионской династии «Пэтриотс». Они берут тем же — запредельным уровнем подготовки к сопернику, менталитетом победителей, опытом ключевых фигур и способностью адаптироваться к любым условиям.
Параллели из разряда «только не списывай полностью». Как и Билл Беличик, Энди Рид не смог выиграть Супербоул со своей первой командой, но полностью состоялся во второй. Как и Джош Макдэниелс, Стив Спагноло долгие годы успешно работает ассистентом, потому что уже проваливался как главный тренер. Как и Том Брэди, Патрик Махоумс успел полностью видоизменить свою игру по сравнению с первым сезоном ради результата. Как и Роб Гронковски, Трэвис Келси — единственная надежная константа в игре на приеме.
И тоже защита шикарно себя проявляет в матчах на вылет. И тоже есть женщина-селебрити на трибунах. И тоже говорят про судейство в пользу. И тоже кикер приносил титулы своими ударами. Матрица, ты че такая скучная, а?
«Чифс» не будет играть ярко, они будут играть эффективно. Их главная задача — не отпускать соперника по счету до середины 4-й четверти. Там у них, как у барона Мюнхгаузена, по расписанию запланирован подвиг — камбэк и победный драйв. Можно в овертайме, это нюансы.
Представьте, что концовки в матчах плей-офф — это такая дополнительная игра внутри американского футбола. И «Канзас-Сити» бесспорные чемпионы в этой игре.
Что из себя представляют «Филадельфия Иглс»
«Филадельфия» считалась бы однозначным фаворитом против любого другого соперника в финале. Это просто команда с лучшим составом.
Тот редкий случай, когда генменеджер получает больше комплиментов, чем главный тренер. Хауи Розман подписал какие-то бумаги с дьяволом и ежегодно умудряется сохранить чемпионские амбиции, хотя НФЛ составлена таким образом, чтобы сильные коллективы разбирались по частям. Там все время нужно уворачиваться от огромных молотов уравниловки.
После Супербоула двухлетней давности, когда «Иглс» уступили «Чифс» 35:38, команду покинули оба координатора (они ничуть не менее важны, чем главный тренер) — Шейн Стайкен возглавил «Индианаполис», а Джонатан Гэннон ушел в «Аризону». Сменившие их специалисты провалились, год был потерян.
Перед этим сезоном «Филадельфия» перезапустилась вновь. После пробуксовки в сентябре команда наконец выбралась из колеи и больше не останавливалась: 15 побед в 16 матчах (единственное поражение — от команды-сенсации «Вашингтона», когда квотербек Джейлен Хертс сразу же покинул матч с сотрясением мозга) со средней разницей в 13,8 очка.
Подписанный в межсезонье раннинбек Сейкуон Баркли выдал фантастический сезон с 2 тысячами ярдов на выносе и выиграл награду лучшему игроку в нападении. Выбранные на драфте защитники заиграли сразу же и превратили слабое место команды в сильное. Заново собранный тренерский штаб работает лучше прежнего.
Надо очень внимательно приглядываться, чтобы отыскать недостатки у «Иглс». Принципиально их можно свести к иррациональному доводу — просто они не «Чифс».
Хертс — средний квотербек. Если «Чифс» вдруг вырвутся вперед на два владения во второй половине матча, то «Филадельфии» будет худо, потому что вряд ли Хертс сможет быть молодцом в очевидно пасовых ситуациях. Но если надо играть по счету, разыгрывать мяч через Баркли, контролировать темп игры — тут команде Ника Сирианни равных нет.
«Ни один смертный не может победить меня», — это про «Иглс». Жаль, что «Чифс», видимо, бессмертные.
Что кроме футбола: реклама, рэп, звезды на трибунах
С первого раза очень сложно привыкнуть к ритму американского футбола — это дискретная игра, где все действие разбито на эпизоды: пауза — розыгрыш — пауза — розыгрыш. Матч обычно длится чуть больше 3 часов (в Супербоуле прибавляйте еще час), а сокращенный формат матчей в записи, где показаны только розыгрыши — 40 минут.
Но когда привыкаешь, то это выглядит как фича, а не баг. Хвала тем, кто при просмотре обычного футбола не отрывается от экрана все 90 минут. Если же вы смотрите игру, постоянно отвлекаясь на беседу с приятелем или чат в телеграме, а внимание возвращает повышенный тон комментатора, то как будто бы американский футбол уже адаптирован под современные условия. Все эти периоды смотрю/отвлекаюсь регламентированы.
Парадокс в том, что именно во время Супербоула паузы тоже на вес золота.
Во-первых, сумасшедшие рекламные ролики с топовыми актерами Голливуда, смешными или странными сюжетами. Телеканал Fox в этом году за 30 секунд берет уже до $8 млн.
Во-вторых, трейлеры долгожданных фильмов (особенно если вам нравится кино по комиксам). Если рекламу часто сливают в сеть еще до игры, то в плане киноработ тут может быть реальный эксклюзив.
В-третьих, шоу в перерыве — чуть ли не самая жирная галочка в резюме крупнейших поп-артистов. Кендрик Ламар несколько лет назад уже заглядывал в гости к калифорнийским рэп-легендам, а теперь будет разогревать публику в соло.
Понятно, что Тейлор Свифт не нужно даже брать микрофон в руки, чтобы оказаться в центре внимания — ее будут регулярно показывать в трансляции, и вопрос только в том, какие селебритис будут делить с ней вип-ложу.
Впрочем, в этом году есть персона и позначимее — Дональд Трамп станет первым президентом США в истории, который посетит Супербоул.
Долой мифы — американский футбол можно смотреть, не погружаясь в правила
Эй, я иллюзий не строю. Понятно, что в лучшем случае этот гид пригодится тем, кто просто захочет понимать отсылки и мемы в интернете на следующий день. Чтобы проводить бессонную ночь перед рабочим понедельником — это надо быть фанатом.
Но если вам позволяет начальник, часовой пояс или неумолимое любопытство, то я вас уверяю — можно получить удовольствие от просмотра, не штудируя правила игры.
Каждый год в интернете выходят краткие руководства по правилам американского футбола для неофитов. И если вам лень их читать, то и не надо. Высокий порог вхождения — это миф.
Пусть вас не смущает слово «футбол» в названии вида спорта и сравнения с регби. Эти аналогии только исказят представление. Американский футбол — это пошаговая стратегия, шахматная партия. Просто оба шахматиста делают ход одновременно и несколькими фигурами.
Большая часть матча — это противостояние нападения одной команды и защиты другой с целью занести мяч в зачетную зону соперника. Получилось — ура, набрали очки, поменялись ролями. Не получилось, тоже поменялись. В промежутках между этим кто-то пинает мяч — либо в ворота, либо подальше от своей зачетной зоны, чтобы соперник вон оттуда начинал свое нападение.
Все, это вся базовая суть игры. Все остальное — сколько очков дают за какое результативное действие, сколько ярдов нужно пройти, чтобы не облажаться, какими способами можно продвигать мяч вперед — нюансы. Вы либо поймете их сами при просмотре, либо вам подскажут фанаты вида спорта, благо сообщество настолько компактное, что там принято помогать новичкам.
Официально матч в России никто не показывает. Для кого и когда это было преградой?
Обычно материалы про предстоящий Супербоул завершаются столкновением мнений о том, что же это — самое яркое спортивное шоу на планете или перехайпленный американский междусобойчик? Зрелищный и интересный вид спорта или тупое бодание с бесконечными паузами? Если вам близка какая-то из этих характеристик, то в принципе добавить уже нечего.
Если же у вас нет сложившегося мнения, то скажу так: Супербоул — это гора Килиманджаро в мировой индустрии развлечений. Не нужно быть альпинистом для того, чтобы один раз ее покорить, хотя напрячься придется. Зато будет что рассказать.
Станислав Рынкевич