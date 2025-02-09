Заходят как-то на стадион Махоумс, Трамп и Кендрик Ламар. Гид по Супербоулу

Но когда привыкаешь, то это выглядит как фича, а не баг. Хвала тем, кто при просмотре обычного футбола не отрывается от экрана все 90 минут. Если же вы смотрите игру, постоянно отвлекаясь на беседу с приятелем или чат в телеграме, а внимание возвращает повышенный тон комментатора, то как будто бы американский футбол уже адаптирован под современные условия. Все эти периоды смотрю/отвлекаюсь регламентированы.