За счет чего «Иглс» лишили Махоумса четвертого чемпионского перстня

Махоумса тоже можно пожурить за отдельные неудачные решения, но он быстро обнаружил себя в условиях хардкорной сложности: вынос не проходит, времени в конверте нет, выкатываться не дают, все зоны закрыты. А когда удавалось чудом выиграть время, вроде бы надежные игроки на приеме совершали дропы — полная статистика еще не подъехала, но я помню два у Трэвиса Келси и один у Деандре Хопкинса.