За счет чего «Иглс» лишили Махоумса четвертого чемпионского перстня

Два года назад, после победы в одном из матчей плей-офф, центр «Филадельфии» Джейсон Келси давал интервью на стремительно пустеющим стадионе, когда мимо проходил генеральный менеджер клуба Хауи Розман.
— Джейсон! Вот так! Мы молодцы! — окликнул Розман капитана.
— Все дело в линиях, — отозвался Келси.
— Все дело в линиях, — согласился Розман.
Линии нападения и защиты — десяток самых крупных и одновременно самых незаметных футболистов на поле. Пока болельщики перемывают кости квотербекам, восхищаются приемами ресиверов и ругают кикеров за промахи, именно люди «из окопов», как их называют на футбольном жаргоне, определяют результат.
Розман отдавал приоритет выбору на драфте и подписанию качественных линейных с тех пор, как стал генменеджером «Иглс» в 2010 году. И всегда подчеркивал, от кого принял эту философию. От Энди Рида, бывшего главного тренера «Филадельфии», с 2012 года возглавляющего «Канзас-Сити Чифс».
* * *
Супербоул LIX обманул ожидания всех, кто подтянулся посмотреть на исторический третий титул «Чифс» подряд. Вместо этого в Новом Орлеане давали публичную казнь королей.
Я собирался привести какие-то цифры из выступления Патрика Махоумса, но там везде мрак и тлен. Знаете, как в фильмах ужасов иногда намек на чудовище страшнее самого чудовища? Вот это про любую пасовую категорию Махоумса, где можно копировать и вставлять приписку «антирекорд».
На пресс-конференции квотербек «Чифс» всю вину взял на себя.
Без пафоса и наигранных эмоций, просто выдал долгий детальный монолог: пояснял, как совершал ошибки, не совместимые с положительным результатом. Большинство футболистов терпеть не могут просматривать проигранные ими Супербоулы. Патрик как будто уже мысленно просматривал видеозапись и анализировал ошибки.
Но давайте начистоту — Махоумса так не гоняли по полю со времен финала против «Тампы». Два года назад «Иглс» не сделали на нем ни одного сэка (игрок защиты захватывает квотербека команды, владеющей мячом, пока тот находится за линией схватки), минувшей ночью — 6. Для русскоязычной аудитории можно было вместо Кендрика Ламара в хафтайм-шоу устроить реюнион группы «Мальчишник» с переиначенным хитом: сэк-сэк до перерыва, сэк-сэк, как это мило!
Перед игрой все сходились в мысли, что у «Филадельфии» состав сильнее, сбалансированнее. В аргументах за «Чифс» чаще фигурировали опыт, менталитет победителей, уровень подготовки к сопернику, внимательное отношение к нюансам.
Прямо участие в олимпиаде по математике посреди боксерского ринга. О нюансах и деталях Махоумс думал преимущественно лежа на газоне после очередного нокдауна.
Как так получилось?
Атаковать квотербека можно двумя способами — качественно или количественно. У тебя есть 4 (или 5, в зависимости от схемы) профильных игрока, чья основная функция — лезть вперед, обходить блоки и осуществлять давление на распасовщика.
Поскольку против четверых защитников играют пять линейных нападения + еще могут помогать тайт-энд и бегущий, то далеко не всегда подобная стратегия срабатывает. В таких случаях используется блиц — это когда на квотербека летят защитники с других позиций.
Но если у тебя непрофильный защитник занимается атакой квотербека, значит, где-то за ним появилась свободная зона. И если квотербека не закопали сразу, у него повышаются шансы оперативно найти свободного человека и отправить на него мяч.
«Иглс» благодаря высокому уровню игры линейных защитников и тактически грамотным углам захода осуществляли жесткое давление без блица. Буквально справлялись вчетвером. И одновременно с этим не было свободных зон, куда можно было бы бросить мяч, потому что подбор ди-беков дай бог каждому.
А проблемы «Чифс» наслоились одна на другую.
Их линия нападения сшита из лоскутов — классный гард Джо Туни по ходу сезона переведен на самый край линии слева, это наилучшее решение из плохих. А человек, занявший его изначальное место, со своими задачами не справлялся. Перекошенная о-лайн «Канзас-Сити» худо-бедно справлялась в предыдущих матчах, но не против «Иглс».
Махоумса тоже можно пожурить за отдельные неудачные решения, но он быстро обнаружил себя в условиях хардкорной сложности: вынос не проходит, времени в конверте нет, выкатываться не дают, все зоны закрыты. А когда удавалось чудом выиграть время, вроде бы надежные игроки на приеме совершали дропы — полная статистика еще не подъехала, но я помню два у Трэвиса Келси и один у Деандре Хопкинса.
Критика трехкратного чемпиона — это нормально, но она не должна выходить на уровень фраз «ну, все равно, раз он такой крутой, то должен был что-то показать». Это как скрипачу-виртуозу вчетвером заломить руки и дубасить по ребрам его же скрипкой, а затем сетовать: а чего не сыграл нам ничего?
* * *
Противоположная дуэль — нападение «Иглс» против защиты «Чифс» — получилась не такой односторонней, и не торопитесь указывать на табло.
Во-первых, чемпионы АФК провели выдающуюся работу по остановке Сейкуона Баркли. 2,3 ярда за выносную попытку — это все равно что пилота «Формулы-1» заставить ехать 40 км/час. По идее все нападение «Филадельфии» должно было выстраиваться от выносов Баркли, и «Чифс» эту концепцию сломали.
17 из 40 очков «Филадельфии» запишите на ее защиту — пик-сикс Купера Дежина (кого-то вообще жизнь готовила к белым корнербекам, разваливающим в Супербоуле?!) и два коротких поля после перехвата и фамбла Махоумса.
В остальном защита «Канзас-Сити» больше проигрывала ментально, чем тактически — несколько раз драйвы «Иглс» продолжались только из-за нарушений у соперников. Например, первому тачдауну предшествовала неоправданная грубость со стороны Трента Макдаффи.
Психовать было от чего: линия нападения «Филадельфии» спокойно удерживала четверых рашеров, времени у Джейлена Хертса было бесстыдно много. И к блицу нападение тоже было готово, потому что всякий раз квотербек искал, где там слабое звено среди ди-беков «Чифс» Джейлен Уотсон. Через него прошел длинный заброс на Джахана Дотсона в начале встречи.
Выбор Хертса в качестве MVP диссонанса не вызвал — а кого еще? Квотербек провел, в целом, надежный матч и набил впечатляющую статистику, хотя условия его существования на поле можно назвать тепличными. И именно поэтому в качестве реального MVP сезона, не отделяя уже регулярку или Супербоул, хочется вновь подсветить Розмана.
НФЛ — это лига, в которой невероятно сложно удержаться на вершине. «Чифс» первыми за 20 лет защитили титул, а затем первыми в истории подобрались вплотную к три-питу.
Энди Рид и его штаб действительно заслуживают места в Зале славы за то, как они маскируют естественные кадровые проблемы. Потери в линии нападения, уход корнербека Леджериуса Снида, старение Трэвиса Келси и Криса Джонса, несостоявшаяся калибровка корпуса ресиверов — все это разом прозвонилось только в Супербоуле. А до матча с «Иглс» пряталось под результатом — победили же!
И на этом фоне Розман проводит капитальный ремонт амбициозной команды за одно межсезонье.
Приход двух новых координаторов радикально изменил игру по обе стороны мяча. Защита против паса в буквальном смысле с последних мест в лиге поднялась на первые. Два выбранных корнербека на драфте — Куиньон Митчелл и Дежин — зашли как влитые. Подписанный на рынке лайнбекер Зак Баун провел лучший сезон в карьере.
Приз Ломбарди обычно поднимает над головой владелец клуба, главный тренер или квотербек. Хауи Розман должен поднять Кубок конструкторов.
Станислав Рынкевич