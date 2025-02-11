Чемпионский парад «Иглс» пройдет в Филадельфии в пятницу

«Мы смотрели прогноз погоды, у нас на неделе выпадет снег, поэтому хотим проявить уважение к городу. Один дополнительный день планирования не повредит. Да и вообще, будет хорошее начало выходных», — прокомментировал информацию президент «Иглс» Дон Смоленски.