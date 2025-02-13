Трэвис Келси — о поражении в Супербоуле: «Я не лучшим образом проявил себя как лидер команды»

Знаю, что всем сейчас интересно, буду ли я играть в следующем году. Сейчас я просто все обдумываю. Мне нужно время, чтобы все взвесить. Мои одноклубники заслуживают от меня полной отдачи в случае, если я вернусь. Я не могу играть наполовину. Думаю, физически могу играть. Вопрос в том, насколько я буду мотивирован и правильный ли это выбор для меня как для человека?", — рассказал Трэвис Келси в подкасте New Heights.