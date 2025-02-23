«Лос-Анджелес Рэмс» разрешили Мэттью Стэффорду вести переговоры с другими клубами

Клуб НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс» позволил 37-летнему квотербеку Мэттью Стэффорду и его агенту изучить рыночную стоимость, хотя команда не планирует расставаться с игроком. Этот шаг связан с переговорами по контракту: Стэффорд рассчитывает заработать больше $27 млн в сезоне-2025, которые остались у него по действующему соглашению.