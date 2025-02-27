Четыре клуба НФЛ проявили интерес к обмену Мэттью Стэффорда

В 2025 году Стэффорд должен получить от «Рэмс» $27 млн, но рассчитывает на более выгодный контракт. По данным NFL Media, 36-летний квотербек хочет подписать новое соглашение с зарплатой около $50 млн в год, что усложняет его потенциальный переход.