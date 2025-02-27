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Четыре клуба НФЛ проявили интерес к обмену Мэттью Стэффорда

Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд привлек внимание сразу нескольких команд. По информации Sports Illustrated, заинтересованность в его обмене проявили «Питтсбург Стилерс», «Кливленд Браунс», «Лас-Вегас Рейдерс» и «Нью-Йорк Джайентс».

В 2025 году Стэффорд должен получить от «Рэмс» $27 млн, но рассчитывает на более выгодный контракт. По данным NFL Media, 36-летний квотербек хочет подписать новое соглашение с зарплатой около $50 млн в год, что усложняет его потенциальный переход.

Обмен Стэффорда потребует от заинтересованного клуба не только готовности удовлетворить его финансовые запросы, но и предложить «Рэмс» значительную компенсацию в виде драфт-пиков.

На этой неделе клубы НФЛ собираются в Индианаполисе на съезд скаутов, где традиционно ведутся переговоры по обменам. Ожидается, что ситуация со Стэффордом будет одной из ключевых тем для обсуждения.