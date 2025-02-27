Шак Томпсон покинет «Каролину» после 10 лет в составе команды

Томпсон был выбран «Пэнтерс» в первом раунде драфта-2015 и стал одноклубником Люка Кикли, будущего члена Зала славы, и Томаса Дэвиса, трижды включавшегося в сборную лучших игроков сезона. В дебютном сезоне он помог команде выиграть 15 матчей в регулярном чемпионате и выйти в Супербоул, однако за последующее десятилетие клуб лишь однажды добрался до плей-офф.