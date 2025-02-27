«Даллас» планирует выбрать квотербека на драфте. Трей Лэнс и Купер Раш могут покинуть клуб

По словам Джонса, «Даллас» не рассчитывает сохранить Трея Лэнса, приобретенного в 2023 году за выбор четвертого раунда. Руководство клуба ожидает, что Лэнс попробует найти новую команду на рынке свободных агентов. В минувшем сезоне он не сумел навязать конкуренцию на позиции запасного квотербека и получил игровое время лишь в 18-м туре.
Купер Раш также выходит на рынок свободных агентов. Джонс отметил, что клуб ценит его, но не уверен, удастся ли договориться о новом контракте.
«Один из наших приоритетов — выбрать молодого квотербека на драфте. Мы не знаем, в каком раунде это будет, но нам нужен игрок, которого можно развивать», — сказал Джонс.
На драфте-2025 «Каубойс» выбирают под 12-м номером.