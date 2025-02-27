«Даллас» планирует выбрать квотербека на драфте. Трей Лэнс и Купер Раш могут покинуть клуб

По словам Джонса, «Даллас» не рассчитывает сохранить Трея Лэнса, приобретенного в 2023 году за выбор четвертого раунда. Руководство клуба ожидает, что Лэнс попробует найти новую команду на рынке свободных агентов. В минувшем сезоне он не сумел навязать конкуренцию на позиции запасного квотербека и получил игровое время лишь в 18-м туре.