Джейсон Питерс завершил карьеру после 20 сезонов в НФЛ

Не будучи выбранным на драфте, Питерс начал карьеру в «Баффало» в 2004 году, где выступал до 2008 года, после чего был обменян в «Филадельфию». В составе «Иглс» он провел 11 сезонов и стал одним из лучших левых тэклов лиги, несмотря на тяжёлые травмы, включая разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого он пропустил весь сезон-2012. Завершал карьеру Питерс, проведя по одному сезону за «Чикаго», «Даллас» и «Сиэтл».