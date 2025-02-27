«Баффало» продлил контракт с ресивером Калилом Шакиром на 4 года и $60,2 млн

«О Калиле невозможно сказать ничего плохого. Никто — ни болельщики, ни игроки, ни люди в нашем здании, — не скажет, что он не заслужил этот контракт. Он человек дела, который не говорит лишнего, а просто приходит и делает свою работу. Он всегда на месте, и если мяч летит в его сторону, он его поймает», — сказал генеральный менеджер «Баффало» Брэндон Бин на съезде скаутов НФЛ.