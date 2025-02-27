Трэвис Келси продолжит выступать за «Чифс» в следующем сезоне

«Думаю, все разрешится. Но я всегда советую игрокам сделать паузу, перезагрузиться. Это помогает мыслить яснее. Мы, конечно, надеемся, что он вернется. Он сам настроен позитивно. Думаю, мы окончательно разберемся с этим в ближайшую неделю», — сказал Рид.