Игроки «Филадельфии» посетят Белый дом, если получат приглашение

В 2018 году «Иглс» отказались от приглашения после победы в Супербоуле LII. Тогда Трамп отменил визит в последний момент, так как часть игроков планировала бойкот мероприятия. С тех пор при его администрации ни один клуб НФЛ не посещал Белый дом после победы в Супербоуле.