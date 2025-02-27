У потенциального первого пика драфта-2025 Абдула Картера выявлена стрессовая реакция в стопе, возможна операция

Картер получил результаты медицинских тестов на съезде скаутов НФЛ, которые выявили проблему. По словам агента, у игрока есть два варианта: либо он пройдёт профилактическую операцию (восстановление займёт восемь недель), либо попробует выступить на открытой тренировке «Пенн Стейт» 28 марта, чтобы доказать, что хирургическое вмешательство не требуется.