Том Брэди встретился с Мэттью Стэффордом после того, как «Рэмс» дали квотербеку разрешение на переговоры с другими клубами

По данным NFL Network, миноритарный владелец «Рейдерс» Том Брэди и Стэффорд незапланированно пересеклись на лыжном курорте в Монтане. Источники утверждают, что их разговор не был «глубоким» и не касался перехода квотербека в «Рейдерс». Однако ранее сообщалось, что Брэди уже участвовал в выборе нового главного тренера Пита Кэрролла и теперь также может влиять на комплектование состава.