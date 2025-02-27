Аарон Роджерс хочет играть за «Рэмс» вместе с Давантеем Адамсом

Роджерса связывает с «Рэмс» несколько факторов. В клубе недавно получил должность старшего ассистента в нападении его бывший тренер квотербеков в «Грин-Бэй» Алекс Ван Пелт (2014−2017). Кроме того, Роджерс владеет домом в Малибу и заинтересован в игре за претендующую на чемпионство команду.