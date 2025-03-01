НФЛ может изменить правила овертайма в регулярном сезоне

Сейчас в играх регулярки овертайм заканчивается, если команда, получившая мяч первой, зарабатывает тачдаун. В плей-офф обе команды гарантированно получают по одному владению. Согласно данным NFL Network, с 2017 по 2024 год команды, начинавшие овертайм в нападении, выигрывали 56,8% матчей, тогда как в период 2001—2011 этот показатель составлял 55,4%.