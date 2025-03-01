Генменеджер «Сейнтс» подтвердил, что Дерек Карр останется в команде

Разговоры о потенциальном уходе Карра возникли на фоне сложной ситуации «Сейнтс» с потолком зарплат. Клубу необходимо сократить расходы на $60 млн до 12 марта, а контракт Карра на $51,4 млн в 2025 году стал одной из главных тем для обсуждения.