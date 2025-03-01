«Канзас-Сити» планирует применить франчайз-тег в отношении Трея Смита

Автоматический однолетний контракт для гардов в этом году составит $23,4 млн, что сделает Смита самым высокооплачиваемым игроком на своей позиции в НФЛ. Для сравнения, Лэндон Дикерсон зарабатывает $21 млн в год.
У клуба есть время до 15 июля, чтобы согласовать со Смитом долгосрочное соглашение. Генеральный менеджер «Чифс» Бретт Вич уже выражал уверенность, что стороны смогут договориться.
В 2024 году Смит пропустил всего один сэк и допустил 34 давления на квотербека, по данным Pro Football Focus.
Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.