Защитник «Техас А&М» Шемар Стюарт пробежал 40 ярдов за 4.57 секунды при весе в 121 кг

Позиционные упражнения игрок выполнять не стал. Как сообщил NFL Network, Стюарт повредил заднюю поверхность бедра во время 40-ярдового забега. Однако его выступление в Индианаполисе, в сочетании с успешным Сениор Боулом, по мнению аналитиков драфта, укрепляет его шансы на выбор в середине первого раунда.