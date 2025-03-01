«Тампа-Бэй» восстановит Джона Грудена в Кольце славы клуба

В заявлении клуба отмечается, что Груден остается значимой фигурой в истории клуба. В 2002 году он привел «Бакканирс» к первой победе в Супербоуле, а за семь сезонов (2002−2008) одержал 57 побед в регулярном чемпионате и трижды выводил команду в плей-офф.