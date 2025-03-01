«Джайентс» рассматривают вариант с подписанием Аарона Роджерса

Роджерс перешел в «Джетс» перед сезоном-2023 после 18 лет в «Грин-Бэй». Однако его первый сезон в Нью-Йорке ограничился четырьмя розыгрышами из-за разрыва ахиллова сухожилия. В 2024 году он сыграл 17 матчей, набрал 3 897 ярдов, сделал 28 тачдаунов и 11 перехватов. «Джетс» завершили сезон с результатом 5−12, в результате чего главный тренер Роберт Сале и генеральный менеджер Джо Даглас были уволены в середине сезона.