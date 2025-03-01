«Рэмс» продлили контракт с левым тэклом Алариком Джексоном на три года

В 2024 году Джексон сыграл более 1000 снэпов, допустил всего четыре сэка и получил оценку 78.4 от Pro Football Focus. По этому показателю он занял пятое место среди всех игроков нападения, которые могли выйти на рынок свободных агентов. Джексон стал одним из 13 тэклов, чей рейтинг PFF в блокировке паса и выноса превышал 75.0.