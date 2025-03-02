«Фотинайнерс» обменяли ресивера Дибо Сэмюэла в «Вашингтон» за выбор в пятом раунде драфта

В прошлом сезоне Сэмюэл провел 15 матчей, сделав 51 прием на 670 ярдов и 3 тачдауна, а также 42 выноса на 136 ярдов и 1 тачдаун. Всего 4 тачдауна за сезон — его худший результат с 2020 года.