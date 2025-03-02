«Сан-Франциско» готов обменять Брэндона Айюка

Генеральный менеджер команды Джон Линч отметил, что клуб регулярно получает запросы по ведущим игрокам. Он подчеркнул, что «Фотинайнерс» входят в число самых активно тратящих на зарплаты команд в лиге, но считают необходимым омолодить состав. У команды четыре выбора в топ-100 драфта.