Никто из ресиверов на съезде скаутов не побил рекорд Зейвьера Уорти на 40 ярдах. Ближе всех оказался его бывший одноклубник

Лучший результат дня среди принимающих показал другой ресивер университета Техаса — Мэттью Голден. Он преодолел дистанцию за 4.29 секунды, что стало восьмым показателем на съездах скаутов с 2013 года. Голден перешел в университет Техаса из университета Хьюстона перед сезоном-2024 и стал лидером команды по ярдам на приеме (987) и тачдаунам (9).