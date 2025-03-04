«Филадельфия» расстанется с шестикратным участником Матча звезд Дэриусом Слэем

На данный момент у «Иглс» около 20 миллионов долларов свободных денег под потолком. Вскоре команду могут покинуть и другие ключевые игроки, такие как лайнбекер Зак Бон, линейные защиты Джош Суэт и Милтон Уильямс, а также гард Мекай Бектон.