«Филадельфия» расстанется с шестикратным участником Матча звезд Дэриусом Слэем

На данный момент у «Иглс» около 20 миллионов долларов свободных денег под потолком. Вскоре команду могут покинуть и другие ключевые игроки, такие как лайнбекер Зак Бон, линейные защиты Джош Суэт и Милтон Уильямс, а также гард Мекай Бектон.
В прошлом году «Филадельфия» выбрала на драфте корнербеков Куиньона Митчелла и Купера Дежина, которые ярко проявили себя в дебютном сезоне. Генеральный менеджер Хауи Розман ранее говорил о необходимости делать ставку на молодых игроков, особенно с учетом дорогостоящих контрактов лидеров состава.
Слэй, которому в январе исполнилось 34 года, провел в «Филадельфии» пять сезонов и был капитаном команды. В минувшем году он сыграл 14 матчей, сбил 13 передач, спровоцировал один фамбл, подобрал один фамбл и оформил 49 захватов.