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«Филадельфия» расстанется с шестикратным участником Матча звезд Дэриусом Слэем

Клуб НФЛ «Филадельфия Иглс» планирует расстаться с корнербеком Дэриусом Слэем, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Его увольнение будет оформлено после 1 июня, что позволит команде сэкономить 4,3 миллиона долларов под потолком зарплат.

На данный момент у «Иглс» около 20 миллионов долларов свободных денег под потолком. Вскоре команду могут покинуть и другие ключевые игроки, такие как лайнбекер Зак Бон, линейные защиты Джош Суэт и Милтон Уильямс, а также гард Мекай Бектон.

В прошлом году «Филадельфия» выбрала на драфте корнербеков Куиньона Митчелла и Купера Дежина, которые ярко проявили себя в дебютном сезоне. Генеральный менеджер Хауи Розман ранее говорил о необходимости делать ставку на молодых игроков, особенно с учетом дорогостоящих контрактов лидеров состава.

Слэй, которому в январе исполнилось 34 года, провел в «Филадельфии» пять сезонов и был капитаном команды. В минувшем году он сыграл 14 матчей, сбил 13 передач, спровоцировал один фамбл, подобрал один фамбл и оформил 49 захватов.