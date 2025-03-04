«Цинциннати» второй год подряд применил франчайз-тег в отношении ресивера Ти Хиггинса

В «Цинциннати» рассчитывают удержать ресивера в составе и сохранить связку Джо Бурроу — Хиггинс. Однако клубу предстоит решить и другие контрактные вопросы: помимо Хиггинса, на продление рассчитывают ресивер Джамар Чейз и лидер НФЛ по секам прошлого сезона Трей Хендриксон. Также свободным агентом стал тайт-энд Майк Гесики.