«Цинциннати» второй год подряд применил франчайз-тег в отношении ресивера Ти Хиггинса

Стороны могут договориться о продлении до 15 июля. Если соглашение не будет достигнуто, Хиггинс проведет сезон-2025 на однолетнем контракте с полностью гарантированной зарплатой $26,2 млн (120% от прошлогоднего $20,6 млн).
В «Цинциннати» рассчитывают удержать ресивера в составе и сохранить связку Джо Бурроу — Хиггинс. Однако клубу предстоит решить и другие контрактные вопросы: помимо Хиггинса, на продление рассчитывают ресивер Джамар Чейз и лидер НФЛ по секам прошлого сезона Трей Хендриксон. Также свободным агентом стал тайт-энд Майк Гесики.
В сезоне-2024 Хиггинс сыграл 12 матчей, набрав 911 ярдов и установив личный рекорд по тачдаунам (10). За пять лет в лиге он сделал 330 приемов на 4 595 ярдов и 34 тачдауна.
Чтобы освободить место под потолком зарплат, «Бенгалс» расстались с гардом Алексом Каппой, сэкономив $10,2 млн.