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«Миннесота» не станет использовать франчайз-тег в отношении Сэма Дарнолда

«Миннесота Вайкингс» не будут применять франчайз-тег в отношении квотербека Сэма Дарнолда. Об этом сообщили инсайдеры NFL Network Иэн Рапопорт и Том Пелиссеро.

Главный тренер «Вайкингс» Кевин О’Коннелл ранее отмечал, что Дарнолд «заслужил выйти на рынок». Тем не менее, стороны продолжают обсуждать возможное продление контракта.

Франчайз-тег для квотербеков в сезоне-2025 составляет $40,24 млн. В «Миннесоте» сочли, что такая сумма слишком велика для очередного переходного сезона с Дарнолдом.

В клубе рассчитывают на восстановление квотербека Джей Джея Маккарти, выбранного в первом раунде драфта-2024. Он пропустил весь дебютный сезон из-за травмы колена.

В сезоне-2024 Дарнолд сыграл 17 матчей, набрав 4 319 ярдов, 35 тачдаунов, 11 перехватов и 66,2% точных передач — все показатели стали для него лучшими в карьере.