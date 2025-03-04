«Грин-Бэй» продлил контракт с лайнбекером Айзеей Макдаффи на два года

Макдаффи был выбран в шестом раунде драфта-2021 и изначально играл в спецбригадах. В прошлом сезоне он провел все матчи в старте и сделал 94 захвата, три захвата с потерей ярдов, три удара по квотербеку, один сэк и один форсированный фамбл.