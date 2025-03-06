«Филадельфия» отчислит корнербека Джеймса Брэдберри перед открытием рынка свободных агентов

31-летний Брэдберри пропустил сезон-2024 из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в предсезонке. До травмы он провел два года в стартовом составе «Филадельфии», где в 2022-м отыграл лучший сезон в карьере и помог команде выйти в Супербоул LVII. В 2023-м его игра ухудшилась, и в плей-офф он остался в запасе.