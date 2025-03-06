«Лас-Вегас» продлит контракт с Максом Кросби на три года и $106,5 млн

Кросби, четырехкратный участник Матча звезд, с 2019 года сделал 59,5 сэка — это пятый результат в лиге за этот период. В сезоне-2024 он совершил 45 захватов и 7,5 сэка за 12 матчей, прежде чем перенес операцию на голеностопе.