«Сиэтл» подписал Сэма Дарнолда на три года и $110,5 млн

27-летний Дарнолд провел лучший сезон в карьере в схеме Кевина О’Коннелла и помог «Вайкингс» одержать 14 побед — лишь на 7 меньше, чем за все его предыдущие шесть лет в НФЛ (21 победа). Он занял 5-е место в лиге по пасовым ярдам (4 319) и тачдаунам (35) и впервые был приглашен на Матч звезд.