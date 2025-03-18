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Дерек Стингли стал самым высокооплачиваемым корнербеком в НФЛ

«Хьюстон Тексанс» и корнербек Дерек Стингли согласовали новое трехлетнее соглашение, которое сделало его самым высокооплачиваемым ди-беком в истории НФЛ.

Сумма сделки составит $90 миллионов, из которых $89 миллионов гарантированы. Средняя зарплата Стингли — $30 миллионов в год, что является новым рекордом среди корнербеков. Ранее лидерство удерживал Джейси Хорн, чей недавний контракт предусматривал $25 миллионов в год.

23-летний Стингли провел выдающийся сезон-2024, сбив 18 передач и оформив пять перехватов. Он впервые в карьере попал в первую символическую сборную сезона и был приглашен в Матч звезд.

Выбранный под третьим номером драфта-2022, Стингли сыграл 37 матчей за карьеру, отметившись 36 сбитыми передачами и 11 перехватами.