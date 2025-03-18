Дерек Стингли стал самым высокооплачиваемым корнербеком в НФЛ

Сумма сделки составит $90 миллионов, из которых $89 миллионов гарантированы. Средняя зарплата Стингли — $30 миллионов в год, что является новым рекордом среди корнербеков. Ранее лидерство удерживал Джейси Хорн, чей недавний контракт предусматривал $25 миллионов в год.