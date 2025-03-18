«Цинциннати» подписал новые контракты с Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом

Хиггинс заключил четырехлетний контракт на $115 миллионов со средней зарплатой $28,75 миллиона. Он отказался от гарантированных $26,16 миллиона, которые мог получить в 2025 году по франчайз-тегу, и возможности выйти на рынок свободных агентов в 2026-м. Сообщается, что первые два года его нового соглашения полностью гарантированы.