Джоуи Боса: «Джош Аллен написал мне, что мы можем войти в историю “Баффало”»

«Играть с таким квотербеком, как Джош, работать с таким тренером, как Макдермотт — это правильная ситуация для меня, правильная атмосфера. Я чувствую, что в Баффало все нацелены на одно — победу. Команда была близка к этому, и давно пора сделать последний шаг», — добавил Боса.