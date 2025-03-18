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Генменеджер «Сиэтла» Джон Шнайдер: «Все понимают, что нам нужно усилить линию нападения»

Генеральный менеджер «Сиэтл Сихокс» Джон Шнайдер признал, что работа по усилению линии нападения команды не завершена.

«Да, линия нападения. Нам определенно нужно ее усилить. Это очевидно для всех. Я понимаю болельщиков, их переживания насчет линии. Я к этому отношусь с большим сочувствием», — сказал Шнайдер в интервью Tacoma News Tribune.

В это межсезонье «Сиэтл» подписал ресивера Купера Каппа, обменял квотербека Джино Смита и ресивера Ди Кея Меткафа, отпустил Тайлера Локетта и приобрел квотербека Сэма Дарнолда. В защите команду усилили ди-энд Демаркус Лоуренс и лайнбекер Эрнест Джонс. Однако единственным пополнением линии нападения стал игрок ротации Джош Джонс.

«Сиэтл» пытался подписать гарда Уилла Фрайса, восстанавливающегося после перелома большеберцовой кости, но тот предпочел контракт с «Миннесотой». По словам Шнайдера, команда не стала паниковать и переплачивать менее качественным игрокам.