«Филадельфия» подписала экс-лайнбекера «Джайентс» Азиза Оджулари

По информации Джереми Фаулера из ESPN, клуб заключил однолетний контракт с лайнбекером Азизом Оджулари на сумму 4 миллиона долларов.
У 24-летнего Оджулари в это межсезонье истек срок контракта новичка с «Нью-Йорк Джайентс». Он занимал 49-е место в списке 100 лучших свободных агентов 2025 года по версии PFT.
Выбранный во втором раунде драфта-2021, Оджулари сыграл 46 матчей за четыре сезона, 30 из них в стартовом составе. За карьеру он набрал 22 сэка, 21 захват с потерей ярдов и 37 ударов по квотербеку.
В сезоне-2024 Оджулари записал на свой счет шесть сэков, семь захватов с потерей ярдов и 10 ударов по квотербеку в 11 матчах (пять в стартовом составе). Он провёл на поле 58% снэпов в защите и 12% в спецбригадах.