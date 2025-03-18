«Филадельфия» подписала экс-лайнбекера «Джайентс» Азиза Оджулари

В сезоне-2024 Оджулари записал на свой счет шесть сэков, семь захватов с потерей ярдов и 10 ударов по квотербеку в 11 матчах (пять в стартовом составе). Он провёл на поле 58% снэпов в защите и 12% в спецбригадах.