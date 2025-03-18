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«Чикаго» — фаворит на выбор раннинбека Эштона Дженти на драфте по версии букмекеров

Раннинбек «Бойзи Стейт» Эштон Дженти, которого многие считают лучшим игроком своей позиции на драфте-2025, может оказаться в «Чикаго».

Согласно коэффициентам букмекерской конторы DraftKings, «Беарс» являются главными претендентами на выбор Дженти — их шансы оцениваются в 2.30.

«Чикаго» обладает десятым пиком драфта.

Новый главный тренер «Беарс» Бен Джонсон ранее работал в «Детройте», и именно при нем «Лайонс» выбрали бегущего Джамира Гиббса под 12-м номером в 2023 году.

Следующим наиболее вероятным вариантом для Дженти считается «Лас-Вегас», коэффициент на выбор «Рейдерс» составляет 2.50. Далее идут «Даллас» (6.50), «Сан-Франциско» (12.00), «Нью-Орлеан» (15.00) и «Денвер» (17.00).