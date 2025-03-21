«Детройт» предложил изменить систему посева в плей-офф

Согласно предложению, команда с лучшим результатом в конференции по-прежнему получала бы первый номер посева. Однако дальше команды ранжировались бы исключительно по количеству побед, независимо от того, стали ли они чемпионами дивизиона или попали в плей-офф по уайлд-кард.