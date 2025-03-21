«Детройт» предложил изменить систему посева в плей-офф

Согласно предложению, команда с лучшим результатом в конференции по-прежнему получала бы первый номер посева. Однако дальше команды ранжировались бы исключительно по количеству побед, независимо от того, стали ли они чемпионами дивизиона или попали в плей-офф по уайлд-кард.
В 2023 году похожую инициативу выдвигал «Лос-Анджелес», но тогда она не получила поддержки. Чтобы правило было утверждено, за него должны проголосовать не менее 24 владельцев клубов.
Владельцы команд обсудят это и другие предложения на собрании, которое пройдет с 30 марта по 2 апреля в Вест-Палм-Бич, Флорида. Среди других возможных изменений:
Запрет на розыгрыш туш-пуш, поданный «Грин-Бэй». Этот прием, активно использовавшийся «Филадельфией» при розыгрыше на коротких ярдах, не позволял бы игрокам толкать квотербека, получающего мяч прямо за центром.
Отмена автоматического первого дауна при нелегальном контакте или холдинге у защиты, предложенная «Детройтом». В прошлом сезоне команда лидировала по количеству флагов за холдинг в защите (11).
Изменение правил овертайма в регулярных матчах, предложенное «Филадельфией». Оно позволит обеим командам гарантированно получить владение мячом, как в плей-офф.
Разрешение прямого контакта с будущими свободными агентами в течение трехдневного окна переговоров перед началом нового сезона, предложенное «Питтсбургом».
Разрешение подготовки специальных мячей для ударов до дня матча, внесенное несколькими командами. Сейчас подготовка разрешена только для обычных игровых мячей.