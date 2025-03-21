Дэнилл Хантер после продления контракта с «Хьюстоном» занял второе место в списке самых высокооплачиваемых пас-рашеров в НФЛ

Хантер подписал двухлетний контракт на 49 млн долларов в межсезонье-2024 и должен был выйти на рынок свободных агентов в 2026 году. Теперь его заработок за два ближайших сезона составит 55,1 млн, из которых 54,1 млн гарантированы. В своем первом сезоне за команду из родного города Хантер сделал 12 сэков (пятый результат в лиге) и 66 давлений на квотербека (девятый показатель в НФЛ).