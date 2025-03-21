Дэнилл Хантер после продления контракта с «Хьюстоном» занял второе место в списке самых высокооплачиваемых пас-рашеров в НФЛ

Хантер подписал двухлетний контракт на 49 млн долларов в межсезонье-2024 и должен был выйти на рынок свободных агентов в 2026 году. Теперь его заработок за два ближайших сезона составит 55,1 млн, из которых 54,1 млн гарантированы. В своем первом сезоне за команду из родного города Хантер сделал 12 сэков (пятый результат в лиге) и 66 давлений на квотербека (девятый показатель в НФЛ).
В 2024 году он вместе с Уиллом Андерсоном записал на счет 23 сэка — третий результат среди дуэтов в лиге. Больше сделали только Ник Бонитто и Джонатан Купер из «Денвера» (24,0), а также Джонатан Гринард и Эндрю Ван Гинкел из «Миннесоты» (23,5).
В 2026 году Хантер заработает 35,6 млн долларов, что станет вторым крупнейшим окладом среди всех эдж-рашеров. Майлс Гарретт получает 40 млн в год по четырехлетнему контракту на 160 млн.