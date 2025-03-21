«Кливленд» заинтересован в подписании квотербека Карсона Венца

Как сообщает Мэри Кей Кэбот из Cleveland.com, 32-летний квотербек и «Браунс» «определенно заинтересованы друг в друге», но его подписание будет зависеть от решения клуба по Расселлу Уилсону.
Если Уилсон в итоге не перейдет в «Кливленд», Венц может стать временным вариантом для команды. В марте «Браунс» уже обменяли Кенни Пикетта, который также остается в числе претендентов на место в стартовом составе.
На прошлой неделе Уилсон приезжал в «Кливленд» на встречу с руководством клуба, однако параллельно рассматривал и другие варианты — в частности, встречался с «Джайентс».
В прошлом сезоне Венц выступал за «Канзас-Сити», проведя три матча, включая одну игру против «Кливленда». В его активе 12 точных передач из 19 на 118 ярдов.
За карьеру он отыграл пять сезонов в «Филадельфии», а затем сменил несколько команд, выступая за «Индианаполис», «Вашингтон», «Лос-Анджелес» и «Канзас-Сити».