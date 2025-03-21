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«Майами» подписал контракт с двукратным чемпионом Супербоула Уилли Гэем

Опытный лайнбекер Уилли Гэй продолжит карьеру в «Майами». По данным ESPN, он договорился с клубом о годичном контракте.

Гэй провел первые четыре сезона в НФЛ в составе «Канзас-Сити», а прошлый год отыграл за «Сейнтс». В сезоне-2024 он сыграл 15 матчей за «Нью-Орлеан», сделав 28 захватов, 2 сэка, 3 сбитых передачи, 1 спровоцированный фамбл и 2 подобранных фамбла.

До перехода в «Сейнтс» Гэй был важной частью защиты «Чифс», где сыграл 57 матчей в регулярном сезоне (47 в старте) и 9 матчей плей-офф, дважды став победителем Супербоула. В «Канзас-Сити» он записал на свой счет 290 захватов, 5,5 сэка, 3 спровоцированных фамбла и 2 подобранных фамбла.