«Майами» подписал контракт с двукратным чемпионом Супербоула Уилли Гэем

До перехода в «Сейнтс» Гэй был важной частью защиты «Чифс», где сыграл 57 матчей в регулярном сезоне (47 в старте) и 9 матчей плей-офф, дважды став победителем Супербоула. В «Канзас-Сити» он записал на свой счет 290 захватов, 5,5 сэка, 3 спровоцированных фамбла и 2 подобранных фамбла.