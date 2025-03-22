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Нажи Харрис: «В “Питтсбурге” мы не понимали, что делаем в нападении. У нас не было собственного стиля»

Раннинбек Нажи Харрис, подписавший контракт с «Чарджерс» в это межсезонье, откровенно высказался о трудностях, с которыми столкнулся в нападении «Питтсбурга» после ухода квотербека Бена Ротлисбергера.

"Мы потеряли Бена. Потеряли почти всю линию нападения. Мы, по сути, не понимали, что делаем в нападении. У нас не было собственного стиля. Квотербеком стал молодой парень. Я сам был молод. Команда была молодой. Мне почти не у кого было учиться.

Я пытался у кого-то что-то перенять, но все сводилось к разговорам с защитниками. Они не могли многого рассказать про нападение. Все, чему я научился, я понял только на собственном опыте. А здесь, в «Чарджерс», есть ветераны, у которых я могу по-настоящему учиться — даже на позиции квотербека и в линии", — рассказал Харрис в интервью KCAL.

Харрис провел в «Питтсбурге» четыре сезона — с 2021 по 2024 год. Каждый из них он завершал с результатом свыше 1000 ярдов на выносе, а команда трижды попадала в плей-офф.