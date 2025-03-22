Нажи Харрис: «В “Питтсбурге” мы не понимали, что делаем в нападении. У нас не было собственного стиля»

Я пытался у кого-то что-то перенять, но все сводилось к разговорам с защитниками. Они не могли многого рассказать про нападение. Все, чему я научился, я понял только на собственном опыте. А здесь, в «Чарджерс», есть ветераны, у которых я могу по-настоящему учиться — даже на позиции квотербека и в линии", — рассказал Харрис в интервью KCAL.