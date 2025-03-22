Губернатор Теннесси попросил НФЛ провести Супербоул-2029 в Нэшвилле

«Я выражаю полную поддержку инициативе провести Супербоул 2029 года в Нэшвилле — столице Теннесси и одном из самых ярких городов мира. Город уже зарекомендовал себя как отличная площадка для крупных мероприятий — от драфта НФЛ до фестиваля CMA и чемпионата SEC. А наши инвестиции в строительство нового стадиона “Ниссан” отражают стремление Теннесси принять главное спортивное событие планеты. Этот современный, продуманный до мелочей стадион с самыми близкими к полю трибунами обеспечит болельщикам и игрокам уникальные впечатления», — написал Ли в письме.