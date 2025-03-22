Квотербек Шедур Сандерс — о критике перед драфтом: «Много хейта, много недовольных»

«Мы всегда умели отсеивать лишний шум — ещё со времён “Джексон Стейт” и “Колорадо”. Много критиков, много хейта. Но мы знаем, как с этим справляться. Поэтому продолжаем радоваться жизни», — сказал Сандерс на открытой тренировке университета Колорадо в интервью NFL Network.