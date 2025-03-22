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Квотербек Шедур Сандерс — о критике перед драфтом: «Много хейта, много недовольных»

Квотербек «Колорадо» Шедур Сандерс прокомментировал появившиеся после съезда скаутов анонимные оценки, в которых его называли «самоуверенным» и «дерзким».

«Мы всегда умели отсеивать лишний шум — ещё со времён “Джексон Стейт” и “Колорадо”. Много критиков, много хейта. Но мы знаем, как с этим справляться. Поэтому продолжаем радоваться жизни», — сказал Сандерс на открытой тренировке университета Колорадо в интервью NFL Network.

Главный тренер «Колорадо» и отец игрока Дейон Сандерс выступил в защиту сына, назвав подобные комментарии «ложью».

По информации СМИ, подобный негатив может исходить от клубов, заинтересованных в том, чтобы Сандерс опустился ниже по драфту.