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Аарон Роджерс посетил базу «Питтсбурга». Агент квотербека рекомендует ему не торопиться с подписанием контракта

Квотербек Аарон Роджерс в пятницу провел встречу с представителями «Стилерс», о чем сообщили Pittsburgh Post-Gazette и инсайдер CBS Sports Джонатан Джонс. По данным NFL Media и ESPN, переговоры пока находятся на ранней стадии, и заключение контракта в ближайшее время не предвидится.

Во время визита 41-летний Роджерс общался с координатором нападения Артуром Смитом, известным по работе с Райаном Тэннехиллом и Джастином Филдсом. Последний предпочел подписать контракт с «Джетс», отказавшись от возвращения в «Питтсбург».

По информации СМИ, Роджерс рассматривает три варианта — «Стилерс», «Джайентс» или завершение карьеры. «Миннесота», которая ранее упоминалась в числе претендентов, сделала выбор в пользу Джей Джея Маккарти — выбранного в первом раунде драфта-2024, но пропустившего весь дебютный сезон из-за травмы.

В 2024 году Роджерс вошёл в десятку лучших квотербеков лиги по пасовым ярдам и тачдаунам, но «Джетс» завершили сезон с результатом 5−12. Это привело к масштабным изменениям в руководстве клуба, и в марте Роджерс стал свободным агентом.

«Стилерс» заранее подготовились к возможному отказу Роджерса: в клубе продлили контракт с Мейсоном Рудолфом, чей результат в статусе стартового квотербека составляет 8−4−1.

Как сообщает NBC Sports, агент Роджерса Дэвид Данн рекомендует ему не торопиться с заключением сделки. «Питтсбург» уже почти две недели ожидает ответа по сделанному предложению, но с тех пор условия сделки не менялись.