Аарон Роджерс посетил базу «Питтсбурга». Агент квотербека рекомендует ему не торопиться с подписанием контракта

Во время визита 41-летний Роджерс общался с координатором нападения Артуром Смитом, известным по работе с Райаном Тэннехиллом и Джастином Филдсом. Последний предпочел подписать контракт с «Джетс», отказавшись от возвращения в «Питтсбург».
По информации СМИ, Роджерс рассматривает три варианта — «Стилерс», «Джайентс» или завершение карьеры. «Миннесота», которая ранее упоминалась в числе претендентов, сделала выбор в пользу Джей Джея Маккарти — выбранного в первом раунде драфта-2024, но пропустившего весь дебютный сезон из-за травмы.
В 2024 году Роджерс вошёл в десятку лучших квотербеков лиги по пасовым ярдам и тачдаунам, но «Джетс» завершили сезон с результатом 5−12. Это привело к масштабным изменениям в руководстве клуба, и в марте Роджерс стал свободным агентом.
«Стилерс» заранее подготовились к возможному отказу Роджерса: в клубе продлили контракт с Мейсоном Рудолфом, чей результат в статусе стартового квотербека составляет 8−4−1.
Как сообщает NBC Sports, агент Роджерса Дэвид Данн рекомендует ему не торопиться с заключением сделки. «Питтсбург» уже почти две недели ожидает ответа по сделанному предложению, но с тех пор условия сделки не менялись.